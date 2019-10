Man met heftig bloedende schotwond klampt auto aan in Veen

Een gewonde man in Veen heeft vrijdagmiddag een auto staande gehouden. Hij bleek een schotwond te hebben. De verdachte van de schietpartij is mogelijk weggereden in een grijze auto. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt.

De man liep vrijdagmiddag rond half vijf door de Wielstraat toen hij een voorbijrijdende auto tegenhield. Hij bloedde heftig en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politiehelikopter zoekt in de omgeving naar de verdachte. Het is nog niet bekend wat er precies gebeurd is.