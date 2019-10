Onder een ruwe steen bij de kerk in Hilvarenbeek werd geen graf gevonden, maar een oude waterput

“De steen ligt er al zolang de oudste inwoners van Hilvarenbeek zich kunnen herinneren”, zegt Werner Hermans, secretaris van de Stichting Beheer Beekse Toren. Volgens Hermans is het een gemetselde waterput of een waterreservoir van de brandweer. “Op zichzelf is de put geen heel bijzondere vondst, want vroeger had elke straat wel een waterput of reservoir voor de brandweer.”

Glazen plaat

Inmiddels is de diepe waterput weer afgedekt met de steen en is er komende week overleg wat er met de vondst moet gebeuren.

Werner Hermans: “We hebben iets gevonden waarvan we het bestaan niet eens wisten. We gaan samen met de gemeente bekijken of we de put verder kunnen onderzoeken. Op bodems van putten worden vaak archeologisch interessante zaken gevonden.” Wat er daarna met de waterput gaat gebeuren is nog niet duidelijk. “De ideeën lopen uiteen van opmetselen tot afdekken met een glazen plaat.”