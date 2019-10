Automobilist veroorzaakt ravage in Rijsbergen en rijdt drie lantaarnpalen uit de grond

De automobilist reed in Rijsbergen meerdere lantaarnpalen uit de grond. (Foto: Perry Roovers)

RIJSBERGEN -

Een automobilist veroorzaakte vrijdagnacht een ware ravage in Rijsbergen. Hij reed op de weg van de Antwerpseweg naar de Sint Bavostraat drie lantaarnpalen en twee bomen uit de grond, reed dwars over een rotonde en hij reed het bord 'Welkom in Rijsbergen' aan gort.