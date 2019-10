Na regen komt zonneschijn: 'Een beetje nazomer in het midden van volgende week'

Het druilerige weer waarmee we dit weekend te maken hebben, houdt nog aan tot en met maandag. Maar er is volgens Jordi Bloem van Weer.nl mooi weer op komst. "Een beetje nazomer."

"We krijgen een paar droge dagen op rij", vertelt Bloem. "Dinsdag, woensdag en wellicht ook donderdag. Dat hebben we lange tijd niet gezien, haha. Met een beetje geluk komt ook de zon dan vaker om de hoek kijken. Het kan die dagen 's ochtends nog een beetje grijs of mistig zijn - dat kan prachtige weerfoto's opleveren - maar als de zon doorbreekt, wordt het 's middags 17 of 18 graden in het midden van de week."

Het is volgens de weerman 'een heel andere herfst dan vorig jaar'. "Een beetje nazomer, het gaat steeds op en af. Zo'n 20 graden of meer zit er niet in, maar met 17 of 18 graden en zon is het wat mij betreft goed toeven."

Meerdere gezichten

Maar voordat we dit mooie herfstweer krijgen, hebben we te maken met een zaterdag 'met meerdere gezichten'. "Eerst is het grijs, bewolkt en nat. Tilburg Reeshof heeft vrijdagnacht bijna vijf millimeter regen opgevangen, Roosendaal 4,6 en Waalwijk 4,4 millimeter. Die regen is zaterdagochtend geleidelijk weggetrokken. Van boven België krijgen we een paar opklaringen. Zaterdagmiddag is het wat lichter en zijn er een paar zonmomenten. Dan is het meestal droog. Het wordt zo'n 14 of 15 graden, dat zijn temperaturen die thuishoren in deze tijd van het jaar."

Ook zondag is het volgens Bloem 'aan de wisselvallige kant'. "Vanuit Frankrijk en België komt een nieuwe storing onze kant op. Ik denk dat het zondagochtend vroeg nog droog is, maar later in de ochtend en middag kan het weer een tijdje gaan regenen. Enkele millimeters, misschien acht millimeter in Eindhoven. Het is dus meer dan motregen. Er zullen ook drogere intermezzo's zijn, maar het algemene karakter is toch vrij nat zondagmiddag, bij 13 graden. De wind stelt echter weinig voor."

Dezelfde storing

Maandag zitten we met dezelfde storing opgescheept. "Het is nu nog een beetje onzeker hoe vaak het dan regent. Ik denk dat er ook dan nog wat buien zullen zijn, maar ik verwacht geen grote hoeveelheden regen. De temperatuur komt dan uit op 14 of 15 graden."