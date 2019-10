Moeder belt politie omdat ruzie met haar zoon uit de hand loopt

Een bijzondere situatie tussen een moeder en zoon in Tilburg: de zoon was vrijdag zo kwaad op zijn moeder dat de politie in Tilburg moest ingrijpen toen de ruzie escaleerde in scheldpartijen en mishandeling. De zoon is volwassen en heeft al langere tijd problemen. De politie heeft hem aangehouden en meegenomen, zodat de rust weer even terug kon keren.

De vrouw belde rond halfzeven huilend naar de politie, omdat een ruzie met haar zoon zo uit de hand was gelopen dat hij haar had mishandeld. Ze vertelde dat er al langer problemen waren en dat ze het niet meer aan kon. Daarom belde de vrouw de politie in de hoop dat zij konden helpen.

De man kan vaak om iets kleins erg kwaad worden en wordt daar ook voor behandeld, schrijft de politie. De vrouw vertelde dat ze bij verschillende instanties is geweest om hulp voor hem te krijgen, maar dat dat nog niet goed genoeg lukt. Dit kom mede doordat haar zoon niet mee werkt.

Zwaarden meegenomen

Vrijdagmiddag was blijkbaar de druppel voor haar en kon ze zijn gedrag even niet meer aan. Als laatste redmiddel belde ze daarom de politie. Hij werd aangehouden. Ook nam de politie een airsoftwapen, een nepwapen waar je balletjes mee kan schieten, en enkele zwaarden mee van zijn kamer.

De politie laat weten dat het toch wel een bijzondere situatie was. "Ondanks het feit dat de gepleegde strafbare feiten minimaal waren, is toch besloten de verdachte voor de nacht in te sluiten aan het bureau zodat de rust kon wederkeren", schrijft de politie.

Hoop

De man zal zaterdag zeer waarschijnlijk weer naar huis mogen, meldt de politie. Maar daarmee is er nog geen structurele oplossing voor de man en zijn problemen. "De kans is dus groot dat we daar de komend tijd weer vaak heen gestuurd worden. Ik hoop maar dat dat goed gaat”, aldus een betrokken agent.