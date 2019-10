Inbreker 'vergeet' op tijd te vertrekken, politie licht slapende man van iemand anders z'n bed

TILBURG -

De politie in Tilburg hoefde zaterdagochtend wel heel weinig moeite te doen om een insluiper in de kraag te vatten. De man was een atelier in een voormalige kerk in de Hoefstraat binnengegaan. Hij had daar wat spullen verzameld, die hij vermoedelijk mee wilde nemen. Zover kwam het echter niet. De man besloot een dutje te doen op een bed op de bovenverdieping en werd daar gewekt door agenten.