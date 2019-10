Openhartige Ireen Wüst over het afgelopen schaatsseizoen: 'Het leek of ik in een slechte film zat'

De in Goirle geboren Wüst heeft een zwaar jaar en schaatsseizoen achter de rug. Zoals vrijwel alle schaatsliefhebbers wel weten, verloor ze begin dit jaar haar beste vriendin en schaatsmaatje Paulien van Deutekom.. In een openhartig verhaal op de site Schaatsen.nl blikt Wüst terug.

Het begon allemaal in de zomer van 2018, zo vertelt Wüst. “Het gedoe met Justlease.nl was eindelijk voorbij en vlak daarna kreeg Wouter Olde Heuvel tijdens een fietsrit een hersenbloeding.” Olde Heuvel begeleidde Wüst tijdens de Olympische Spelen in Pyeongchang naar haar gouden medaille.

Snel achteruit

“Dat was heel heftig. Toen hij weer naar huis mocht, kregen we slecht nieuws over Paulien te horen.” Paulien bleek longkanker te hebben. “Het wedstrijdseizoen was net begonnen en ik wilde het liefst zoveel mogelijk tijd met Paulien doorbrengen. Terwijl we allemaal nog een bepaald beeld hadden over dingen die we nog wilden doen, ging het ineens heel snel achteruit. Het was net alsof ik in een hele slechte film zat..."

"Tijdens de eerste week van januari stond mijn leven stil. Ik was mijn beste vriendin veel te jong kwijtgeraakt en het verdriet was intens. Ik wist niet dat verdriet zo'n pijn kon doen en het is veruit het zwaarste wat ik in m'n leven heb meegemaakt..." "Hoe kort ik haar ook heb mogen meemaken, ze zal voor altijd in m'n hart blijven. Het is heel bijzonder en waardevol dat ik zo'n vriendschap heb mogen ervaren. Ik hou ontzettend veel van haar."

Eerbetoon aan Paulien

Wüst vervolgt: "Maar het leven gaat door en dan kun je er maar beter het beste van maken." Ze ging naar het EK Allround in het Italiaanse Collalbo. "Ik reed het EK als eerbetoon voor Paulien, maar kan me er weinig meer van herinneren..."

Ondanks dat ze het 'uit haar kleine tenen moest persen en bijna niet vooruitkomt' gaat ze naar het WK in Inzell, het WK Allround in Calgary en de World Cup-finale in Salt Lake City, waar ze een Nederlands record op de 1500 meter reed. "Waar ik dat vandaan heb gehaald? Ik zou het echt niet weten. Het was geen top race, maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik vertrouwen heb gekregen in mijn uiteindelijke doel: een wereldrecord rijden."

Rekening gepresenteerd

Na afloop van het seizoen, afgelopen mei, juni, krijgt ze alsnog de rekening gepresenteerd. "Ik voelde druk op m'n borst, kreeg allerlei lichamelijke klachten en had veel last van extreme hoofdpijn. M'n lichaam was gewoon een heel jaar in de stress geweest en gaf het signaal dat ik even tot mezelf moest komen."

"Ook al wil ik soms alles, ik ben ook maar een mens. De afgelopen zomer heb ik aangepast getraind en ik merk nog steeds dat mijn lichaam sneller op de rem trapt. Ik durf dan ook niet te voorspellen hoe het komend seizoen zal gaan. Misschien gaat het helemaal niet, maar dan weet ik waar de oorzaak ligt."

Wereldrecord aanvallen

"Zoals iedereen weet, wil ik dit seizoen heel graag het wereldrecord in Salt Lake City aan gaan vallen. Daarvoor moet ik in december goed zijn om me te plaatsen voor de WK Afstanden. De concurrentie is groot, maar dat vind ik alleen maar leuk. Nu zijn er meerdere mensen die het wereldrecord op de 1500 meter kunnen pakken. Dat is mooi voor de sport."