Boeren willen geen Brabander meer zijn, maar liever Fries: 'Daar hakken ze tenminste knopen door'

Boeren willen geen Brabander meer zijn, maar Fries

'Was men maar op Brabant zo trots als een Fries.' Juist, dat is wat Guus Meeuwis zingt in zijn lied 'Brabant'. De zin is actueler dan ooit. Bovenstaande oproep werd afgelopen donderdag via Whatsapp onder boeren verspreid.

Een van de initiatiefnemer is Stan Verhoeven, veehouder uit Liempde. "Ruim een week geleden zijn we met onze tractoren naar het provinciehuis gegaan. We kwamen daar aangereden, werden netjes richting een grasveldje begeleid en kregen een kop koffie met een worstenbroodje. " Eenmaal weer thuis op de boerderij, stelde de vrouw van Stan de confronterende vraag: "Hebben jullie iets bereikt vandaag?" Stan zegt daarover nu: "Ik heb niet het idee dat ze bij de provincie dachten: het is menens, we zullen maar eens aan de boeren gaan denken."

'Wij worden Fries'

Stan en zijn collega-boeren zagen hoe in andere provincies, onder meer in Friesland, de bestuurders wel zwichtten voor de protesten van hun boeren. "In Friesland is de provincie na protest van de boeren daar wél vrij vlug omgegaan, en zijn de strenge stikstofregels van tafel geveegd." En zo ontstond het ludieke idee om 'Fries te worden'.

Ook in Helvoirt hangt een Friese vlag

Hoeveel boeren er inmiddels in Friezen zijn veranderd, is niet bekend. Donderdagavond werd de oproep via Whatsapp verspreid. Stan verwacht dat heel wat bestelde Friese vlaggen nog in Brabant aan moeten komen. Aan zijn tongval moet de boer uit Liempde wel nog even werken, die is toch echt nog hartstikke Brabants. Lachend: "We hebben overwogen om het Friese volkslied in te studeren voor ons volgende bezoek aan het provinciehuis in Den Bosch, maar dat is toch iets te moeilijk."

Ook pompeblêden in Vinkel.