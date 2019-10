Van te dik naar afgetrainde bodybuild-chick, moeder Nathalie deed het [VIDEO]

Nathalie Broerders (30) traint zich suf in The Factory in Rijen

DORST -

Dertig kilo afvallen in een half jaar tijd, dat is al een prestatie van formaat. Maar Nathalie Broeders deed er nog een schepje bovenop. Geen flessen cola's en zakken chips meer, maar volop aan de gewichten hangen in de sportschool, dat is wat de moeder uit Dorst deed. Het resultaat: de eerste bodybuild-wedstrijd staat inmiddels op de agenda voor 8 december.