Grote zoekactie naar de sinds zondag vermiste Sacco uit Oosterhout: 'We hebben hoop hem te vinden'

De Oosterhoutse Sacco is zondag 13 oktober tussen 09.00 uur en 10.00 uur voor het laatst gezien bij zijn woning in Oosterhout. Sindsdien is er niets van hem vernomen. Een vriend van de man wilde graag een zoekactie op touw zetten. De man, die graag anoniem blijft: "Voorwaarde voor mij was wel dat de coördinatie bij de politie zou liggen. Ik heb mijn idee gedeeld met de vrouw van Sacco en zij heeft het vervolgens aan de politie voorgelegd. Die stonden er positief tegenover en gaan de zoektocht dus leiden."



LEES OOK: Sacco Tange (53) uit Oosterhout sinds zondag vermist

Zowel Sacco als zijn kinderen zijn lid van hockeyclub De Warande in Oosterhout. De club heeft leden opgeroepen mee te helpen zoeken. Via social media kanalen zoals Facebook doen mensen een oproep om berichten over zijn vermissing te delen. "Het bericht over de zoekactie is veel gedeeld. We realiseren ons dat er waarschijnlijk ook mensen mee komen zoeken die wij niet kennen, dat hebben wij niet in de hand. We verwachten een grote opkomst. De politie is daarvan ook op de hoogte."

Sacco is een fervent wandelaar, zo vertelt zijn vriend. "Hij gaat regelmatig wandelen of hardlopen. Er gaat dan ook gezocht worden op plekken waar hij alleen wandelt of hardloopt, of samen met zijn gezin."

De initiatiefnemer van de zoekactie geeft aan 'hoop te hebben', maar: "Het schiet naar alle kanten." Over de verdwijning van zijn vriend tast ook hij verder in het duister.

Beschrijving

Sacco heeft donker krullend haar en een slank postuur. Hij droeg een groen/bruine jas voorzien van het merk Tommy Hilfiger, een blauw/grijs vest van joggingstof, een blauwe verwassen spijkerbroek en beige/lichtbruine bergschoenen.