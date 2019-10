Grote zoekactie naar de sinds zondag vermiste vader Sacco uit Oosterhout

Op initiatief van vrienden en de politie is er zondagochtend een grote zoekactie gepland naar de sinds zondag 13 oktober vermiste Sacco Tange uit Oosterhout.

De 53-jarige Oosterhoutse vader Sacco is zondag 13 oktober tussen 09.00 uur en 10.00 uur voor het laatst gezien bij zijn woning in Oosterhout. Sindsdien is er niets van hem vernomen. Om die reden wordt zondagochtend op initiatief van vrienden en de politie een zoekactie georganiseerd.

Zowel Sacco als zijn kinderen zijn lid van hockeyclub De Warande in Oosterhout. De club heeft leden opgeroepen mee te helpen zoeken. Daar wordt massaal gehoor aan gegeven volgens een van de bestuursleden. Via social media kanalen zoals Facebook doen mensen een oproep om berichten over zijn vermissing te delen.

Beschrijving

Sacco heeft donker krullend haar en een slank postuur. Hij droeg een groen/bruine jas voorzien van het merk Tommy Hilfiger, een blauw/grijs vest van joggingstof, een blauwe verwassen spijkerbroek en beige/lichtbruine bergschoenen.