Gerard de Rooy doet niet mee aan Dakar Rally, te veel last van hernia

Gerard de Rooy twijfelde lang over deelname aan de Dakar Rally 2020. De trucker uit Son heeft al vanaf begin van dit jaar last van zijn rug, maar door middel van trainingen en oefeningen leek het allemaal goed te komen. Een laatste test in Marokko wees echter toch anders uit. Vooral op de lange en moeilijke stukken is rijden voor hem te pijnlijk om een goede wedstrijd te neer te zetten. In overleg met zijn arts heeft De Rooy daarom besloten om zich terug te trekken.

Zowel moeilijke als makkelijke beslissing

"Ik vind het heel jammer dat ik niet kan rijden, want het is een hobby van mij en een heel belangrijk deel van mijn leven", zo licht De Rooy zijn beslissing toe. "Maar ik heb maar één rug en daar moet ik heel voorzichtig mee zijn. Dus wat dat betreft is het ook weer geen moeilijke beslissing."

Nieuwe rol als coach

Gerard de Rooy baalt extra omdat de Dakar Rally -na vele jaren Zuid-Amerika- voor het eerst in Saudi-Arabië plaatsvindt. Iets waar juist hij een voorvechter van was. Maar De Rooy gaat wel als teameigenaar mee naar het Midden-Oosten.

"Ik ga de andere chauffeurs coachen. Elke dag ga ik met ze doornemen wat ze wel en wat ze niet kunnen. En hetzelfde gaat mijn navigator doen bij de andere navigators. Ik denk dat wij daarom een belangrijk onderdeel van het team worden en we samen voor een podiumplek kunnen strijden", aldus Gerard de Rooy, die afgelopen jaar derde werd en de Dakar Rally ook al twee keer won.