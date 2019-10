Reddingsactie voor het carnaval in Maoneblussersland

Bart Zijlmans zet zich in om het carnaval in Maoneblussersland te redden

Het carnaval van Maoneblusserslaand zit in de financiële problemen. Om de optocht en andere festiviteiten rond het carnavalsseizoen 2019 – 2020 toch door te laten gaan, werd er zaterdag actie gevoerd. Iedereen in Waspik (zoals Maoneblusserslaand buiten het carnaval heet) ontving eerder een brief om voor 11 euro éénmalig vriend te worden. Vrienden en toekomstige vrienden konden zaterdag doneren bij de Prinsenwagen op het Dorpsplein

“Als we met z’n alle elf euro betalen kunnen we weer een tijd je door”, zegt ‘vriend’ van het Waspikse carnaval Michel. Hij is zaterdag één van de velen, die bij de Prinsenwagen op het dorpsplein een donatie komen brengen. Net als in veel kleinere dorpen liep ook het carnaval in Waspik terug. Het was een vicieuze cirkel waar de stichting in terecht kwam, want minder feestvierders betekent ook weer minder geld in kas voor carnavaleske activiteiten.

De reservepot was leeg

“We hebben heel lang een reservepotje gehad waar we elk jaar toch op inteerden”, vertelt Bart Zijlmans. “En dat potje is nu leeg, dus we moeten nu zorgen dat weer een kleine reserve kunnen opbouwen om volgend jaar weer carnaval te kunnen houden.”

Actie lijkt geslaagd!

Na een paar uurtjes actievoeren op het plein is de helft van de beoogde drieduizend euro al binnen. “Ik schat al zo’n vijftien à zestienhonderd euro”, aldus Zijlmans. “Wat er via facebook binnenkomt dat weet ik nu niet, maar het ziet er in ieder geval weer zonniger uit voor het komende carnaval in Waspik.”