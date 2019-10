Willem II pakt drie punten tegen FC Twente , RKC strijdend ten onder tegen Ajax

Twente kon slechts af en toe gevaarlijk worden. Er waren mogelijkheden voor Javier Espinosa en Keito Nakamura, maar beiden slaagden er niet in doelman Timon Wellenreuther te passeren.

RKC verliest nipt van Ajax, 'maar had meer verdiend'

RKC verloor met 1-2 van Ajax. Dit terwijl RKC in eigen huis lange tijd de gevaarlijke ploeg was. Clint Leemans raakte al in de openingsfase de onderkant van de lat. Stijn Spierings miste het doel in kansrijke positie en ook Stanley Elbers wist een kans niet te verzilveren.

Na rust kwam Ajax beter uit de startblokken. Dusan Tadic openden in de 46ste minuut de score. Bakari maakte de gelijkmaker. Promes zorgde er uiteindelijk voor dat het volle pond toch voor de Amsterdammers was.

