Razendsnelle Harrie Lavreysen pakt titel bij EK baanwielrennen

Harrie Lavreysen haalt goud bij het EK baanwielrennen in Apeldoorn (Foto: hollandse-hoogte).

De 22-jarige baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft zaterdagavond bij de EK baanwielrennen in Apeldoorn de Europese titel veroverd op het onderdeel keirin. De 22-jarige krachtpatser uit Luyksgestel nam al na anderhalve ronde een voorsprong en hield het tot aan de finish vol. En pakte zo zijn tweede gouden medaille in een week tijd.

Eerder deze week wist Lavreysen namelijk samen met Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg ook al goud binnen te slepen op de teamsprint. In de finale sprint moest hij het vrijdag afleggen tegen Hoogland.

Indrukwekkende snelheid

Op het olympische onderdeel keirin (een discipline in het baanwielrennen die is ontstaan in Japan) toonde Lavreysen zijn indrukwekkende snelheid maar weer eens aan. De Rus Denis Dmitriev eindigde als tweede, regerend wereldkampioen Matthijs Büchli moest genoegen nemen met brons.