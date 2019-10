250 mensen zoeken naar vermiste Sacco Tange uit Oosterhout, ook hulp van politie en veteranen

De zoekactie wordt gecoördineerd door de politie. De 120 burgers die mee zoeken, zijn in vier groepen verdeeld. Elke groep heeft een agent bij zich en zoekt in een eigen gebied. "Zo gauw mensen iets zien, moeten ze dat naar de agent roepen. Die gaat dan dichterbij kijken", legt verslaggever Dirk Verhoeven uit.

Vanochtend om tien uur verzamelde een grote groep leden van de hockeyclub bij Hèt Pannekoeckershuys in Den Hout. Er wordt gezocht ten noorden van Oosterhout. "Vanuit zijn huis is dit het eerste natuurgebied wat je tegenkomt. Hij is een wandelaar en de kans is groot dat hij hier is gaan wandelen en dat er toen iets met hem gebeurd", vertelt een woordvoerder van de politie. "Ook hebben we een tip gekregen dat iemand hem hier mogelijk die zondag heeft zien lopen."

De politie houdt rekening met alle scenario's. "Het eerste scenario is dat hij is gaan lopen en dat hem iets is overkomen, bijvoorbeeld dat hij onwel is geworden. Het kan ook zijn dat er mogelijk een misdrijf in het spel is", schetst de woordvoerder. Daarnaast houdt de politie er rekening mee dat hij toch niet in het natuurgebied is of dat hij gekozen heeft om een einde aan zijn leven te maken.

Veteranen Search Team

Naast de burgers helpen ook mensen van de brandweer en vier teams van het Veteranen Search Team mee. Dit is een stichting met oud-militairen die af en toe de politie helpt bij vermissingen. Zij hebben een eigen commandopost opgezet bij het Houtse Meer. De 110 veteranen zoeken onafhankelijk van de groep hockeyleden naar Sacco.

Veteranen Search Team zoekt mee naar Sacco (foto: Marcel van Dorst /SQ Vision)

Week vermist

Sacco is sinds vorige week zondag vermist. Hij is toen tussen negen en tien uur 's ochtends voor het laatst gezien bij zijn huis in Oosterhout. Sindsdien ontbreekt elk spoor. De politie heeft gekeken of de man in de tussentijd nog ergens geld heeft uitgegeven waaraan zijn verblijfplaats zou kunnen worden afgelezen, maar dat leverde niets op.