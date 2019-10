Loslopende wallaby Elshout gevangen door politie en eigenaar [VIDEO]

In een woonwijk in Elshout werd zondagmorgen een wallaby gespot. Het dier werd gezien op de Graaf Albrechtstraat. Al snel kon het dier worden gevangen door de eigenaar en de politie.

Wallaby's zijn kleine tot middelgrote buideldieren die van oorsprong in Australië, Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea voorkomen.

'Wellicht in de buurt ontsnapt'

"Waarschijnlijk was deze in de buurt ontsnapt", vertelt een medewerker van de Bossche dierenambulance. "Maar gelukkig is deze al snel weer gevangen."