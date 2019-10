Boeren hele week met trekkers naar het provinciehuis: 'Publiek heeft er geen last van'

Het gaat om publieksvriendelijke acties benadrukt ZLTO. "We vragen om elke dag na de spits met de trekkers naar Den Bosch te komen, om om twaalf uur de noodklok te komen luiden. En dat we ook weer voor de spits terug kunnen zijn, zodat het een publieksvriendelijke actie is. Dat vinden we belangrijk", zegt Wim Bens, voorzitter van ZLTO, in een filmpje voor de leden. Om twee uur rijden de boeren weer naar huis.

Er zijn per dag maximaal 50 trekkers toegestaan. "Met dat aantal zal het publiek geen last hebben van de actie. Bovendien rijden de trekkers alleen de laatste kilometers naar het provinciehuis in colonne", zegt woordvoerder Mark de Jong van ZLTO.

Verkeer op de snelwegen zal volgens de boerenorganisatie daarom geen last hebben van de trekkers. "De acties moeten ludiek zijn. We willen geen publiek gedonder." De afgelopen week trokken duizenden boeren naar Den Haag en dat leverde toen veel files op in de Randstad.

Belangrijke Statenvergadering

Elke dag is een ander deel van Brabant aan de beurt om te komen demonstreren in Den Bosch. Op maandag Noordoost-Brabant, dinsdag het midden van de provincie, woensdag de boeren uit het westen en donderdag gaat het om boeren uit Zuidoost-Brabant. "Vrijdag op de Statenvergadering sluiten we massaal af", zegt Bens. Hoeveel boeren daarop af komen, kan de land- en tuinbouworganisatie zondag nog niet zeggen.

Het idee is dat boeren tijdens de actie de sleutel van hun bedrijf meenemen en deze inleveren bij het provinciehuis. "We zijn overigens gewoon welkom. We worden met open armen ontvangen", zegt De Jong. De deur hoeft dus niet te worden ontzet, zoals in Groningen wel gebeurde.