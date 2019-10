Eindhovenaar Joep heeft geen acteerervaring maar wel hoofdrol in Netflix-serie Toon: 'Heel spannend'

Joep Vermolen vertelt in KRAAK. over Toon.

Wie weet is Eindhovenaar Joep Vermolen (31) binnenkort wel een wereldberoemde acteur. Sinds vrijdag schittert hij op Netflix in de comedyserie Toon. "Ik kreeg vrijdagavond een appje van een Fransman dat hij alles al had gezien. Dat betekent dat hij zestien afleveringen in één dag heeft gekeken."

Sinds vrijdag staat er twee seizoenen van de serie Toon op Netflix. De serie kan nu worden gezien door 150 miljoen abonnees van de streamingdienst. "Voor ons was het wel even schrikken toen wij voor het eerst hoorden dat wij op Netflix zouden komen, legt Joep Vermolen zondag uit in het Omroep Brabant-programma KRAAK. "Het is toch heel spannend."

Veel potentiële kijkers

In eerste instantie werd de serie gemaakt voor KPN. "KPN was al een lot uit de loterij. En toen kwam Netflix. Dat zorgt ervoor dat de serie een tweede leven heeft gekregen. Veel mensen waren toen ook al benieuwd naar de serie, maar om hem te kijken moest je wel KPN hebben. Nu kunnen 150 miljoen mensen het zien."

De serie gaat over een wat knullige muzikant die opeens een hit scoort. En dan is de vergelijking met Joep Vermolen ook wel snel gemaakt. "Ik zie zelf ook wel een lichte overlap", zegt de acteur lachend omdat hij eigenlijk ook niet beroemd wilde worden.

'Zijn ook andere kanten'

Joep heeft de serie met regisseur Beer ten Kate en schrijver Dirk van Pelt gemaakt. "Wij zijn fan van dezelfde soort humor zoals de Engelse versie van The Office en Arrested Development. Daarin hebben wij elkaar gevonden en dat zie je ook terug in onze serie."

Tekst gaat verder onder de video.

De drie makers lijken samen te komen in de hoofdrolspeler. "Toon is een samenraapsel van ons drieën. Hij vertolkt onze sociaal onhandige kant." Maar er zijn ook andere kanten van het drietal. "Die komen naar voren in andere karakters. Zoals de zus van Toon. Die is erg ambitieus. Dat zit ook wel in mij."

'Mijn moeder ziet duidelijk verschil'

Eigenlijk zou Toon alleen maar de muziek doen bij de serie. "Ik ben opgeleid tot muzikant en heb verder geen acteerervaring. Maar opeens kreeg ik de vraag of ik de rol wilde spelen van een jongen die over zich heen laat lopen. En dat kon ik goed doen. Kennelijk heb ik een talent om ongemakkelijk uit mijn ogen te kijken."

Maar is Joep in het dagelijkse leven ook een beetje onhandig? "Zelf kan ik mijn karakter en mijzelf redelijk uit elkaar houden. Als ik Toon speel, zet ik een knop om. Mijn moeder ziet bijvoorbeeld duidelijk een verschil. Maar sommige vrienden zeggen dat ik gewoon mezelf ben."

'Nooit echt gestopt'

Inmiddels zijn er twee seizoenen van Toon. Het is nog niet duidelijk of er ook een vervolg komt. "Wij staan er wel voor open. Wij hebben veel ideeën. Er is een appgroep met ons drieën waar veel anekdotes voorbijkomen. Eigenlijk zijn wij nooit echt gestopt met dingen die met Toon te maken hebben."