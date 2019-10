Vier berovingen in Tilburg dit weekend: jongen (14) bewusteloos geschopt, rugzak gestolen

In Tilburg zijn dit weekend vier berovingen gebeurd. Vrijdagnacht werd een jongen (14) beroofd en zwaar mishandeld en diezelfde nacht werd ook een 24-jarige man beroofd. Een 52-jarige man wist zijn belager te ontkomen en zondagavond was het opnieuw raak.

De beroving van de 14-jarige jongen vond plaats in de nacht van vrijdag 18 op zaterdag 19 oktober. De jongen fietste over de Reeshofdijk in de richting van het centrum. Kort nadat hij de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg was overgestoken, kreeg hij plotseling een klap en viel hij van zijn fiets.

Hij werd meerdere keren geschopt en geslagen door een aantal jongens. Het slachtoffer raakte even buiten bewustzijn. Toen hij bij bewustzijn kwam, bleek hij bestolen te zijn. Hij mist onder andere zijn mobiele telefoon en zijn fiets.

Rugzak kwijt

In de Alleenhouderstraat, ter hoogte van het viaduct met de Ringbaan-West, werd diezelfde nacht een 24-jarige man uit Tilburg beroofd van zijn rugzak. De man werd in het tunneltje door vermoedelijk drie mannen tot stoppen gedwongen en bedreigd met een mes.

Toen ze zijn rugzak hadden afgepakt, zag de man kans aan zijn belagers te ontkomen. Hij heeft aangifte gedaan.

Weggeduwd

De 52-jarige Tilburger fietste zaterdagavond rond tien over elf over de Reeshofdijk, toen hij werd ingehaald door een man op de fiets. De man sneed de 52-jarige Tilburger af, pakte hem vast en eiste geld.

De Tilburger was hier niet van gediend, duwde de man van zich af en fietste weg. Thuis waarschuwde hij de politie.

Reinevaartstraat

Zondagavond was het rond 19.00 uur raak op de Reinevaartstraat in Tilburg. De politie zoekt met meerdere eenheden in de wijk. De verdachte zou een getinte man van rond de 30 jaar zijn.