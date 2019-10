Brabantse boeren zijn voorlopig liever Fries en daarom hijsen ze de 'verkeerde' vlag

Een groeiende groep boeren in onze provincie is de komende tijd even geen Brabander, maar Fries. Met het hijsen van de Friese vlag op hun boerderijen en bij het provinciehuis in Den Bosch protesteren zij tegen de strenge stikstofregels In Brabant, die niet gelden in de noordelijke provincie.

De Brabantse boeren hijsen de blauw-witte vlag met lelies als statement tegen de strenge regels waarmee ze worden geconfronteerd. In Friesland is het provinciebestuur juist teruggekomen van strengere regels. ''Het staat eigenlijk niet, de Friese vlag in Brabant'', zegt boer Stan Verhoeven uit Liempde. ''Het is een ludieke actie waarmee wij de noodklok luiden. Waarom moet Brabant de enige provincie zijn waar andere regels gelden?''

Steeds groter

De actie begon met een groep van acht boeren, maar inmiddels hebben er al tientallen anderen zich aangesloten bij de beweging. ''We hopen dat we snel weer het Brabantse vaandel kunnen laten wapperen. Dat doen we echter pas wanneer er naar ons wordt geluisterd.'' Dat zegt Jan van de Ven op zijn boerderij in Vinkel.

Vanuit Friesland wordt positief gereageerd op de actie van de Brabanders. Vlaggenunie in Drachten, dat afgelopen weekend een massale bestelling zag binnenkomen, stuurde nog een persoonlijk kaartje naar boer Iwan Zantvoort uit Vinkel. "Kippenvel die solidariteit. Zulke succeswensen, dat doet je echt goed."