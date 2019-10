Het chalet ging in vlammen op. (Foto: Christian Traets)

Een chalet op camping Herelseheide aan de Gareelweg in Heerle is zondagnacht door brand verwoest. Het vuur werd rond halfvier ontdekt.

De brandweer kwam met meerdere blusvoertuigen naar de camping, maar kon niet voorkomen dat dit chalet volledig uitbrandde.

Onderzoek

De oorzaak van de brand wordt onderzocht.

Of er mensen in het chalet waren op het moment dat de brand uitbrak, is niet bekendgemaakt.