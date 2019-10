Jongen aangehouden na slaan met ploertendoder in Oosterhout

Een 17-jarige jongen uit Oosterhout is afgelopen weekend aangehouden op verdenking van zware mishandeling. Hij zou op de Markt in Oosterhout mensen met een ploertendoder hebben geslagen.

Een van de slachtoffers was een 20-jarige man uit Ulicoten. Volgens hem werd hij geslagen terwijl hij een ruzie tussen een aantal mensen - die hij niet kent- wilde sussen. Omdat hij onwel werd, is dit slachtoffer voor controle met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Ook een 19-jarige man uit Dongen zou klappen met de ploertendoder hebben gekregen en gewond zijn geraakt. Ook hij moest naar een dokter.

Vriend

Agenten hielden de 17-jarige verdachte zaterdagnacht aan op de Mathildestraat in Oosterhout. Hij had de ploertendoder nog bij zich. Een 14-jarige vriend van hem - eveneens uit Oosterhout -, werd ook gearresteerd, omdat hij de aanhouding van de 17-jarige jongen probeerde te voorkomen.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en wie welke rol heeft gespeeld. De 17-jarige verdachte is vastgezet. De 14-jarige jongen mocht de cel na het afleggen van een verklaring zondagmiddag weer verlaten. Hij moet zich later voor de rechter verantwoorden.