Lekker geslapen Michael!? Van Gerwen wint die ene ontbrekende grote titel

Het was dat ene belangrijke toernooi dat nog ontbrak op de erelijst van darter Michael van Gerwen: de Champions League of Darts. In Leicester lukte het de darter uit Vlijmen zondag het toernooi te winnen. Alle reden dus voor Van Gerwen om met een goed gevoel te gaan slapen. Met naast hem op zijn kussen de Champions League-belt. De prijs die de winnaar van het toernooi krijgt samen met een bedrag van ruim 115.000 euro.

Dat betekent maandag ongetwijfeld lekker wakker worden voor Van Gerwen.

In Leicester won de drievoudig wereldkampioen de finale van de Schot Peter Wright (11-10). Dit terwijl Van Gerwen bij een stand van 7-10 in het voordeel van Wright verloren leek. Wright kon de spanning echter niet aan en miste drie wedstrijdpijlen.

Met vier gewonnen legs op rij zorgde 'MVG' vervolgens voor een primeur in zijn carrière. "Ik dacht echt dat het voorbij was toen Wright drie pijlen voor dubbel twaalf kreeg om de finale te winnen", bekende Van Gerwen na afloop. "Maar hij maakte plotseling een nogal nerveuze indruk. Ik besefte toen dat dit voor mij een kans was om terug in de partij te komen. Dat lukte en daar ben ik heel blij mee. Deze stond op mijn bucket list."

Weergaloos rijtje

Met de winst in Leicester heeft Van Gerwen nu alle mogelijke major-titels die het darten kent gewonnen. Het WK, The Masters, de UK Open, de Premier League, de World Matchplay, de World Grand Prix, het EK, de Grand Slam of Darts en de Players Championship Finals won hij namelijk al eerder.

Dit jaar was Van Gerwen al de sterkste op het WK, The Masters, in de Premier League en op de World Grand Prix.

Eerdere winnaars CL of Darts

De Champions League of Darts staat sinds 2016 op de kalender van dartsbond PDC. De Engelsman Phil Taylor was de eerste winnaar. Daarna ging de titel achtereenvolgens naar de Oostenrijker Mensur Suljovic en de Schot Gary Anderson.