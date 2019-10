Dronken bejaarde stapt toch in de auto na waarschuwing, agenten wachten hem op

WAALWIJK -

Een 85-jarige man is zondagnacht in Waalwijk dronken in zijn auto gestapt. Agenten waarschuwden de man van tevoren en in eerste instantie luisterde de man daar ook naar. Omdat de agenten het niet vertrouwden, besloten ze om de hoek te blijven kijken. En ja hoor: daar kwam de dronken man toch aanrijden. Zijn poging om de agenten te ontwijken mislukte, want hij werd opgepakt.