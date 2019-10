'We gaan naar 20, misschien 21 graden', oudewijvenzomer is in aantocht

"Je kunt het je nu nog niet voorstellen, maar we beginnen deze week aan een oudewijvenzomer", vertelt Reinout van den Born van Weer.nl. "Er komt een hogedrukgebied dichterbij en daar profiteren we woensdag, donderdag en vrijdag van."

"Een oudewijvenzomer is een periode in de herfst waarin het 's ochtends nevelig of mistig is en een beetje grijs en in de loop van de dag de zon erdoor komt. Dan zie je spinnenwebben onder de dauw. Vervolgens wordt het, als het zonnetje gaat schijnen, een graadje of 20. Veel mensen noemen dit Indian summer, maar oudewijvenzomer is de officiële Nederlandse term."

Maandagmiddag droog

Maandagochtend regende het nog, maar die regen trekt volgens Van den Born langzaam weg. "Ik denk dat het maandagmiddag droog is en dat de zon er dan ook al eventjes lokaal doorheen komt. Het wordt 15 of 16 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig."

De nacht naar dinsdag ontstaan er volgens hem een paar mistbanken. "Die trekken dinsdagochtend weg en dan komt de zon er af en toe door. Dan wordt het ook 15 graden bij een zuidwestenwind."

Meer zon

Vervolgens komt een hogedrukgebied dichterbij. "Woensdag, donderdag en vrijdag profiteren we daarvan", vertelt Van den Born. "We krijgen dan meer zon. In de nachten is er nog wel kans op mist en in de vroege ochtend is er laaghangende bewolking. Maar de temperatuur gaat omhoog. Het wordt woensdag al 18 of 19 graden. Donderdag gaan we op veel plekken in Brabant naar 20, misschien 21 graden toe. Geniet dus maar lekker!"