'Mark van Bommel moet zich dit aanrekenen', Willy en René fileren PSV na wanprestatie tegen Utrecht

"Een complete offday. Ik heb PSV nog nooit zo slecht zien voetballen." Clubicoon Willy van de Kerkhof is hard in zijn analyse over de nederlaag die PSV afgelopen weekend leed bij FC Utrecht. "Met 3-0 komt PSV nog verschrikkelijk goed weg!"

Ook broer René vond het spel van PSV zaterdag 'dramatisch'. "Achterin, het middenveld, de voorhoede... Nou ja, laten we daar maar niet over praten want de aanvallers waren niet aanwezig. Het was gewoon slecht. En dat tweede doelpunt... Ik weet niet wat Jeroen Zoet daar aan het doen was."

René bekeek de wedstrijd voor de tv, maar Willy was erbij in Utrecht. "Ik heb er niet van genoten", verzucht hij. "Utrecht was in feeststemming. Wij hebben gewoon abominabel slecht gespeeld."

Erick Gutiérrez

"Ik vind dat Mark van Bommel zich dit moet aanrekenen", vertelt René. "Ik had Erick Gutiérrez in de opstelling verwacht, maar daar koos hij niet voor. Dat vond ik wel jammer. Ik denk dat Guti de laatste tijd heeft laten zien dat hij in het elftal thuishoort in plaats van Jorrit Hendrix."

Broer Willy wijst erop dat Hendrix een cruciale rol speelde bij de 1-0 van Sander van der Streek. "Hendrix verloor daaraan voorafgaand een duel op het middenveld - dat hij veel te gemakkelijk inging - en tien minuten later maakte hij een onvoorstelbaar domme overtreding op het middenveld waar hij rood voor kreeg."

Hendrix was daarmee de tweede PSV'er die uit het veld werd gestuurd, want zeven minuten eerder overkwam verdediger Nick Viergever hetzelfde.

Wissel

PSV creëerde tijdens de hele wedstrijd weinig kansen. Toch wachtte coach Mark van Bommel opvallend lang met ingrijpen. Pas achttien minuten voor tijd bracht hij zijn eerste wissel in. Cody Gakpo kwam erin voor Ritsu Doan en een paar minuten later nam Kostas Mitroglou de plaats in van Mohamed Ihattaren. Zijn laatste wissel - Guti voor Pablo Rosario - volgde pas vier minuten voor tijd, toen Utrecht al met 2-0 voor stond.

"Achttien minuten voor tijd beginnen met wisselen is natuurlijk veel te laat", benadrukt Willy. "Maar daar zal hij wel zijn redenen voor hebben. Zo zijn trainers nu eenmaal. Ik snap het ook niet."

Volgens de oud-international heeft PSV nog geluk gehad dat FC Utrecht na de 2-0 voorsprong met negen man bleef verdedigen. "Als Utrecht dit had uitgespeeld en het veld breed had gehouden, was het 4-0, 5-0 of 6-0 geworden. PSV kwam verschrikkelijk goed weg. Je had geslacht kunnen worden met acht veldspelers. Het was een drama. Dit is nog nooit voorgekomen volgens mij."

Steunbetuiging

Wel was Willy te spreken over de fraaie steunbetuiging die PSV-middenvelder Mohamed Ihattaren - die kort geleden zijn vader verloor - van zowel van de Utrecht-fans als de PSV-supporters kreeg. "Dat was fantastisch."

René vindt dat Ihattaren in deze moeilijke situatie eigenlijk niet had moeten spelen. "Ik vind dat je hem in bescherming had moeten nemen en Guti had moeten laten spelen in zijn plaats. Die jongen is pas 17, daar moet je ook rekening mee houden. Je moet hem niet zo voor de leeuwen gooien."

Willem II en RKC

Door de nederlaag tegen FC Utrecht is Ajax nu alleen koploper in de Eredivisie. De Amsterdamse club won zaterdag met 2-1 bij RKC, in Waalwijk. "Maar RKC had een puntje verdiend", benadrukt René. "Ik had dit ook gehoopt. RKC speelde niet slecht - moet ik echt toegeven - en Ajax speelde belabberd."

Willem II deed wel goede zaken. De Tilburgse club won met 1-0 bij FC Twente en staat zevende op de ranglijst. "Willem II heeft goed gespeeld, een prima wedstrijd", meent Willy. Ook René spreekt van een 'mooie pot'. "Maar ik vind het als oud-speler altijd jammer als FC Twente verliest. Maar als dit gebeurt tegen een Brabantse club vind ik dit niet zo heel erg."