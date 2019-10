1000 euro boete geëist tegen raadslid Sjef van Creij vanwege lekken in burgemeestersprocedure

1000 euro boete. Dat is wat Sjef van Creij maandagmorgen in de rechtbank van Den Bosch tegen zich hoorde eisen. Het raadslid uit Rosmalen wordt verdacht van het lekken van vertrouwelijke informatie, twee jaar geleden tijdens de procedure voor een nieuwe burgemeester van Den Bosch.

Sjef van Creij zou de naam van de eerste kandidaat, Jan Hamming, gedeeld hebben met voormalig wethouder Jos van Son en tevens toespelingen hebben gemaakt over de politieke kleur van de beoogde kandidaat.

Van Creij ontkende tijdens de zitting nogmaals dat hij gelekt zou hebben. Steeds als er namen genoemd werden zei hij dat ze maar moesten afwachten. Dat in het geruchtencircuit al eerder de naam van Jan Hamming viel, erkent Van Creij, maar zegt nogmaals dat hij dat nooit bevestigt heeft. Wel geeft hij toe dat hij 'op het randje' heeft gemanoeuvreerd over de politieke kleur van de beoogde burgemeester.

Woede bij commissaris

De procedure, waarin uiteindelijk Jack Mikkers burgemeester van Den Bosch werd en 'eerste keus' Jan Hamming naar Zaandam vertrok, werd uitvoerig in het Brabants Dagblad beschreven. Inclusief de namen van de sollicitanten op de vacature in Den Bosch. Tot woede van commissaris van de koning Wim van de Donk, die justitie inschakelde om het lek op te sporen.

Die kwam uiteindelijk uit bij Sjef van Creij en Jos van Son. Het tweetal, voorheen vrienden en partijgenoten, lijkt inmiddels met elkaar te zijn gebrouilleerd en komt met tegenstrijdige verhalen over de gebeurtenissen van twee jaar geleden.

"U komt over als een goedzak", aldus de rechter tijdens de zitting tegen Sjef van Creij. "U lijkt me een wat naïeve man", aldus de officier van justitie, nadat Van Creij nogmaals had aangegeven hoe hij zich in deze zaak naar eer en geweten heeft opgesteld.

Doordat de zaak al zo lang voortsleept, waarbij Van Creij zelfs een paar dagen achter slot en grendel heeft doorgebracht, lijkt de strafeis van 1000 euro mild en ook bedoeld om snel een punt achter deze zaak te kunnen zetten.

De rechter doet op maandag 4 november uitspraak.

Later vandaag komt ook Jos van Son in deze zaak voor de rechter.