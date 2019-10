Brabanders kiezen het vaakst voor orgaandonatie, toch staat de helft nog niet geregistreerd

Deze week is het de Week van het Donorregister. De week staat in het teken van de nieuwe donorwet die op 1 juli 2020 ingaat. In de nieuwe wet is bepaald dat iedereen die in Nederland woont en ouder is dan 18 jaar vanaf die datum in het Donorregister komt. Wie geen keuze invult, komt vanaf 1 juli 2020 in het register te staan met ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’.

Half miljoen

Sinds het aannemen van de nieuwe donorwet in februari 2018, hebben meer dan een half miljoen Nederlanders hun keuze ingevuld.

Het CBS zocht uit hoe Nederlanders zich registreerden. Meer dan 900.000 Brabanders zijn inmiddels al geregistreerd. Vrouwen vullen vaker hun keuze in dan mannen én geven vaker toestemming voor orgaandonatie. In Brabant wonen dus de meeste donoren. De minste wonen in Flevoland; daar geeft 38 procent toestemming voor orgaandonatie.