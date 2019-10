Man (37) bewusteloos na ernstige mishandeling in Bakel, dronken verdachte (40) aangehouden

BAKEL -

Een 37-jarige man is zondagavond in een huis in Bakel ernstig mishandeld. Het slachtoffer verloor het bewustzijn. In het ziekenhuis, waar hij naartoe werd gebracht, kwam hij weer bij. Voor de mishandeling is een man van 40 uit Heeze aangehouden. De twee zijn bekenden van elkaar, zo laat de politie weten.