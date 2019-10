Man steekt snelweg over terwijl verkeer voorbijraast: 'Gelukkig is hij niet van zijn sokken gereden'

Terwijl het verkeer over de A59 raast, stak maandag een man bij Rosmalen de snelweg over. Dit blijkt uit beelden van Rijkswaterstaat.

ROSMALEN -

Terwijl het verkeer over de A59 raast, stak maandag een man bij Rosmalen de snelweg over. Dit blijkt uit beelden van Rijkswaterstaat. “Dit had heel anders kunnen aflopen”, schrijft Rijkswaterstaat op Twitter. “Gelukkig is hij niet van zijn sokken gereden.”