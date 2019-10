Baileybrug uit de oorlog nagebouwd in Esch, maar dat duurde wat langer dan in 1944

"Dit was de laatste brug voordat de geallieerden door konden stoten naar de Bergsche Maas", zegt Nettie van de Langeberg. Dat wisten ook de Duitse militairen. Die bliezen op 24 oktober 1944 de brug op en stopten daarmee de opmars van de geallieerden.

Vijf weken werk

De oplossing kwam in de vorm van een Baileybrug, een tijdelijke brug die in korte tijd gebouwd kan worden. De geallieerde militairen hadden er destijds maar twee dagen voor nodig. 75 jaar later kost het de mannen van hobbyclub Samen Bezig uit Esch meer tijd. "We hebben er met elf man vijf weken aan gewerkt", geeft Harrie van de Loo toe.

De trots is er niet minder om als ze maandag de brugdelen over de bestaande leuning vastschroeven. De mannen doen dat in stijl, in legergroene overalls en met oude legerhelmen op hun hoofd. Maar er is één grote uitzondering: "Toen de militairen op 24 en 25 oktober de brug bouwden, openden de Duitsers het vuur", weet Nettie. "Daarbij zijn twaalf geallieerden omgekomen."

Komend weekend spelen meer dan zeventig Nederlandse en Duitse amateurs - zogenoemde re-enactors - dat gevecht na.