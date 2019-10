Zoveel appende fietsers werden er beboet in jouw woonplaats [KAARTJE]

Sinds de invoering van het appverbod op de fiets, heeft de politie afgelopen zomer elke dag ongeveer 150 fietsers beboet omdat ze hun telefoon vasthielden tijdens het rijden. In het hele land werden er zo meer dan negenduizend boetes uitgeschreven. Benieuwd hoe het in jouw gemeente zit? Bekijk dan het kaartje van LocalFocus hieronder.

Op 1 juli, de dag dat het verbod inging, werden in Oost-Brabant 21 fietsers op de bon geslingerd. Sindsdien zijn er daar nog aardig wat bij gekomen. Cijfers voor het westen van de provincie waren toen nog niet bekend.

Koploper

In Breda werden veruit de meeste boetes uitgedeeld voor appen op de fiets: 260 stuks in twee maanden tijd. Dat komt neer op meer dan 14 boetes per duizend inwoners. Daarna volgt Bergen op Zoom met 83 boetes, dat in verhouding neerkomt op 12,4 boetes per duizend inwoners.

Het lijkt erop dat er in het westen van de provincie iets meer wordt gecontroleerd (of mensen zich minder aantrekken van het verbod). In Eindhoven werden er bijvoorbeeld ‘maar’ 221 boetes uitgeschreven en in Den Bosch 159. Dat komt neer op respectievelijk 9,5 en 10 boetes per duizend inwoners. In Oss is het aantal 64 boetes, wat neerkomt op zeven per duizend inwoners.

Extra zuur?

In sommige gemeentes was het krijgen van een boete best bijzonder. In Grave, Reusel-de Mierden, Veldhoven en Cranendonck werd maar één boete uitgedeeld.