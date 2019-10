Gelukt! Bernd stopt vier penalty’s en is Arjen Robben de baas [VIDEO]

Op sportcomplex de Herdgang kon Bernd het eindelijk opnemen tegen Robben. Maar Bernd heeft niet voor niets zo lang moeten wachten op de uitdaging, want hij ging er met de winst vandoor. “Ja, daar ben ik zelf wel blij mee”, reageert Bernd na de strafschoppenserie. “Dat was ook mijn doel natuurlijk. Eigenlijk wilde ik ze alle tien stoppen, maar het valt niet mee op kunstgras. Maar mijn droom is vandaag uitgekomen.”

“Je kunt het nog wel een beetje”, roept Bernd naar Arjen Robben als hij aanlegt voor een vrije trap. De oud-PSV’er maakte afgelopen zomer bekend te stoppen met voetballen, maar maakte voor Bernd graag een uitzondering om zijn voetbalschoenen weer eens aan te trekken.

Super goed gedaan

Robben zelf vond het een mooie ochtend en baalde geen seconde van zijn verloren challenge. “Het ging vandaag natuurlijk om Bernd en het is mooi om te zien dat hij zo veel en goed heeft getraind. Hij kijkt er heel lang naar uit. Ik moest er zelf even in komen, maar Bernd heeft het super goed gedaan.”

