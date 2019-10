Jeugdzorginstellingen staan in het rood: 'Wij vechten voor onze cliënten'

Hoewel de omzet vorig jaar is gestegen én het aantal cliënten is toegenomen, kwam toch een kwart van de instellingen voor jeugdzorg uit in de rode cijfers, zegt inkoopcoöperatie Intrakoop.

'Hart gaat sneller kloppen'

Het probleem van de rode cijfers ligt bij de tarieven. De verantwoordelijkheid en financiering voor jeugdzorg ligt tegenwoordig bij de gemeente en volgens Tijsen betalen zij de instelling minder dan wat de zorg daadwerkelijk kost. “Er zijn bijvoorbeeld cliënten die 24-uurs zorg nodig hebben, maar dat krijgen ze nu soms niet want dat is heel duur.”

Toch staat Tijsen elke dag weer gemotiveerd op haar werk. “Mijn hart gaat van dit werk harder kloppen en mijn motivatie is er omdat ik die jongeren elke dag zie en ik weet wat zij nodig hebben. Daarom ga ik door.”

Vechten

Het is voor de medewerkers zeker niet altijd gemakkelijk om dit werk vol te houden. “Wij vechten hard voor onze cliënten, maar de organisatie wordt daar de dupe van. Zij kunnen uiteindelijk de zorg niet meer betalen.” Op dit moment is er bij Combinatie Jeugdzorg Eindhoven geen sprake van rode cijfers.

Het probleem ligt volgens Tijsen uiteindelijk bij de gemeente. “Zij moeten meer geld geven voor de jeugdzorg en ook het Rijk geeft te weinig geld. De gemeente moet aan de bak. Straks zijn er geen organisaties meer over en de gemeente is verantwoordelijk. De bal ligt nu bij hun.”

Gezamenlijke oplossing

Volgens jeugdzorgwethouder in Oss Kees van Geffen brengen de ontwikkelingen in de jeugdzorg de nodige spanningen met zich mee. “We zoeken naar een gezamenlijke oplossing met de instellingen.”

De wethouder heeft al eerder aangegeven dat het budget niet haalbaar is. “We hebben extra middelen gehad en we gaan nu kijken of het lukt. Er is meer zorg nodig, maar er is ook minder geld. We zijn in gesprek met het Rijk en Den Haag, maar het is een lastige opgave.”