Wie herkent deze pinpasdief die toesloeg bij restaurants van La Place?

In opsporingsprogramma Bureau Brabant is maandagavond te zien hoe een pinpasdief op eenvoudige wijze aan pincodes komt in verschillende winkels van La Place. Namelijk door simpelweg mee te gluren. De man, die goed te zien is op beelden, is volgens de politie nog steeds actief.

De dief sloeg onder meer toe in een La Place in Oosterhout, eind vorig jaar. In de winkel gluurde hij naar de vrouw die voor hem in de rij stond te pinnen. Toen de vrouw even later buiten stond, wist hij ongemerkt haar portemonnee te stelen.

Volgens de politie maakt de man nog steeds slachtoffers en sloeg hij onlangs nog toe in een La Place in Bergen op Zoom. Daar maakte hij op dezelfde sluwe wijze buit en pinde even later bij een pinautomaat in dezelfde stad. Ook pinde hij op meerdere plekken in België voor veel geld.

Roversduo's bestelen bejaarden

In het opsporingsprogramma wordt maandagavond ook aandacht besteed aan andere pinpasdieven die op dezelfde wijze toeslaan. De politie noemt het shoulderen, het meekijken over de schouder.

In Vught beroofden twee vrouwen een 84-jarige vrouw nadat ze had gepind in een supermarkt. Een van de dievegges leidde een kassameisje af terwijl de andere meegluurde bij het pinnen. Ook is de politie op zoek naar een ander vrouwelijk roversduo, dat een 88-jarige vrouw in Tilburg bestal nadat ze pinde bij een parkeerautomaat.