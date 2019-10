Militairen graven een sleuf in de Loonse en Drunense Duinen, maar vinden geen dode verzetsstrijders

De Bergings- en Identificatie Dienst van de Koninklijke Landmacht heeft maandag grondonderzoek uitgevoerd in Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. De militairen zochten sporen van de lichamen van verzetsstrijders die in mei 1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Er werd een proefsleuf gegraven, maar de militairen vonden niets.

De afgelopen weken werd er al met grondradar naar eventuele lichamelijke resten gespeurd. Resultaten van in 2018 verricht particulier onderzoek door Hennie van Selst vormden de aanleiding voor het onderzoek. Van Selst is een ex-militair met passie voor de Tweede Wereldoorlog.

De veertien verzetsstrijders behoorden tot drie verschillende verzetsgroepen: een Tilburgse (6 mannen), een Groningse (3) en een groep uit Bergen op Zoom/Tholen (5). Ondanks diverse zoekpogingen sinds het einde van de oorlog zijn hun lichamen nooit gevonden.

De gemeente Heusden heeft de nabestaanden laten weten dat ook maandag niets gevonden is. Of de zoektocht verder gaat is onduidelijk, bij de gemeente was niemand bereikbaar voor een toelichting.