ZLTO verwacht vrijdag honderden boeren met tractoren bij landbouwdebat op provinciehuis

Boerenorganisatie ZLTO verwacht dat vrijdag honderden boeren met tractoren naar het provinciehuis in Den Bosch afreizen. Daar vindt een debat plaats over het landbouwbeleid.

De actiebereidheid onder de boeren is groot, zo zegt ZLTO-bestuurder Janus Scheepers. Dat merkte hij al bij de dagelijkse acties bij het provinciehuis, waar deze week iedere dag boeren zich verzamelen. "Dat moeten kleinschalige acties zijn, maar we moesten de boel vandaag al afremmen. We hadden om 50 boeren met hun trekkers gevraagd, maar uiteindelijk stonden er 150 actievoerders met 70 trekkers."

Vrijdag mag iedere Brabantse boer die dat wil van ZLTO komen. "Het is logisch dat boeren bij dit debat betrokken zijn. Als het stikstofbeleid niet aangepast wordt, ontstaat een onwerkbare situatie," zegt Scheepers die zelf ook een boerenbedrijf heeft. "Een schatting van de hoeveelheid boeren die vrijdag komt, maken we niet. Maar ik denk dat bijna iedere Brabantse boer afreist, dus verwacht maar honderden trekkers."

Een van de boeren die vrijdag afreist is Erik van Oosterhout, koeienboer uit Made. "In Den Bosch hebben we ons punt al gemaakt. En op 25 oktober, als de provincie gaat besluiten over het stikstofbeleid, dan zijn we er weer," zei hij al eerder tegen Omroep Brabant.