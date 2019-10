Fietstunnel onder Ringbaan Zuid bij onderwijsgebied Stappegoor in Tilburg 1,2 miljoen duurder

Fontys op Stappegoor in Tilburg. (archieffoto: Fontys)

De gemeenteraad van Tilburg stemt in met 1,2 miljoen extra om een fietstunnel onder de Ringbaan Zuid aan te leggen. De tunnel moet ervoor zorgen dat dagelijks duizenden scholieren veilig de Ringbaan Zuid over kunnen steken. De tunnel komt uit op het onderwijsgebied Stappegoor. De kruising wordt op dit moment als zeer gevaarlijk ervaren.

De tunnel kost niet de begrote 4 miljoen euro, maar 5,2 miljoen door een aantal forse tegenvallers. De financiële tegenvaller is veroorzaakt door de veel hogere offerte voor de tunnel, door een overspannen bouwmarkt. De bouwkosten liggen 6 ton hoger dan verwacht.

Ook werd er in het gebied, na archeologisch onderzoek een nederzetting gevonden. Daardoor moet er extra archeologisch onderzoek gedaan worden en dat kost zeker 130.000 euro.

Vijver blijkt kunstwerk

Een andere grote tegenvaller is het verwijderen van een vijver die rondom zwembad Stappegoor is aangelegd. Die vijver bleek, zonder dat iemand dat nog wist, een kunstwerk te zijn. Extra kosten van het weghalen kost 150.000 euro. Ook het aanpassen van een bestemmingsplan brengt extra kosten met zich mee.

Een groot deel van de Tilburgse raad was maandagavond kritisch over de kostenoverschrijding. De grootste oppositiepartij, Lijst Smolders Tilburg, vindt het een flater dat er wéér een overschrijding van het budget is. Wethouder Mario Jacobs ging door het stof en noemde de budgetoverschrijding meerdere keren 'een uitglijder'. Maar de raad ging toch unaniem akkoord met het extra geld voor de tunnel. De meeste partijen vonden de verkeersveiligheid belangrijker dan de hogere kosten.