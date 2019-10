Innovatieve stripshow en foodtruck 'Broodje poep', ook dat is de Graduation Show van de DDW

“Poep is goud waard”, vertelt Fides. In haar afstudeerproject worden poep en plas van mensen verwerkt tot compost. Dat komt dan op het land waar de ingrediënten groeien voor op het broodje. En dat broodje kun je dan weer in haar foodtruck kopen.

“Wij sluiten hier letterlijk de cirkel”, zegt ze enthousiast. “Onze aarde wordt steeds armer. Die heeft steeds meer voedingsstoffen nodig. En wij mensen produceren die. Maar er gaat niets gebeuren als wij poep en plas als iets vies blijven zien. Als iets waardeloos, terwijl het heel veel waarde heeft.” Het idee van de jonge designer slaat aan. Ze is genomineerd voor Social Design Talent Award 2019. Donderdag hoort ze of ze ‘m wint. "Dit is een oplossing voor het stikstofprobleem."

Broodje Poep tijdens de Graduation Show in Eindhoven.

Strippers

De Graduation Show is een van de publiekstrekkers van de Dutch Design Week. “Hier komen 50.000 bezoekers naartoe”, zegt Marc Ruis van de Design Academy trots. Om 181 werken van studenten uit dertig landen te bekijken. “Het zijn concepten. Soms zijn ze minder tastbaar. Je hebt ook producten die gevoeld kunnen worden en die bij wijze van spreken morgen in productie kunnen gaan.”

De werken zijn dus heel divers. Zo is er tijdelijk een stripclub geopend op de Graduation Show. Met heuse strippers die paaldansen. Het is een project van de Amerikaanse Maggie Saunders. “Ik ben zelf stripper geweest en ik vind dat er een oplossing moest komen voor de wereld waarin strippers worden uitgebuit.” Daarom heeft ze een app ontwikkeld waarmee klanten een fooi rechtstreeks naar de bankrekening van de strippers sturen. De strippers behouden 90 procent van hun inkomen. Tien procent gaat naar organisaties van sekswerkers.

Hoe anders is het werk weer van Jetske Korenromp uit Heeswijk-Dinther. Zij maakt verpakkingsmateriaal van bloemen. “Cellofaan kun je vergeten. Ik kook bloemen en dan vermaal ik ze. Daarna pers ik ze, waardoor alles samenklit. Veel bloemen worden weggegooid, maar ik wil ze een tweede leven geven.” Op die manier worden bloemen verpakt in bloemen in plaats van plastic.

Jetske Korenromp met haar verpakking voor bloemen.

Maud van der Linden wil de bezoekers laten ervaren hoe het is om een baby vast te houden. Daarom liggen er verschillende namaakbaby's, in diverse houdingen. “Je kunt dan voelen of dat iets bij je losmaakt en wat dan precies. En of een baby iets voor je is."

Maud van der Linden houdt een van haar creaties vast.

De Graduation Show is in de oude Campina Fabriek in Eindhoven en is tot en met zondag 27 oktober te bezoeken.

DDW: in het DNA van Eindhoven

De Dutch Design Week is in de loop van de jaren uitgegroeid tot het meest belangrijke en toonaangevende design-evenement van Noord-Europa. Van over de hele wereld komen ontwerpers, consumenten en andere designliefhebbers dan ook naar Eindhoven.

In deze video, opgenomen in Plan B, een voormalig laboratorium van Philips, leggen we je uit waarom de Dutch Design week écht in het DNA van Eindhoven zit. En ook belangrijk: wat levert het evenement op?

We leggen het uit in deze video.