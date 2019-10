Vogelhuisjes in elkaar knutselen in de strijd tegen de eikenprocessierups

Niet de gemeente kwam met het idee, maar inwoner Hans Voets. Zelf heeft hij niet veel last gehad van de processierups, maar zijn vrouw wel. "Die zat van boven tot onder vol met uitslag en had verschrikkelijke jeuk. Ik mag het project dan ook gerust aan haar opdragen", lacht hij.

Hans zocht op internet naar een oplossing om de rupsenplaag te bestrijden. "Daar las ik dat kool- en pimpelmezen de rups opeten. Het leek me een goed idee om de natuur een handje te helpen en nestkastjes voor deze vogels te maken. Dan komen ze vanzelf op die goede huisvesting af."

Dat is hard nodig, want er zijn veel meesjes dood gegaan door de komst van de buxusmot, weet Voets. "Mensen zijn gaan spuiten tegen die mot. En koolmeesjes aten de rupsen die de heg opvraten. Zo zijn ze gewoon vergiftigd en dus vind ik dat we de vogels moeten helpen."

Samenwerking met de gemeente

Toen Hans de gemeente vroeg om hulp door middel van een hoogwerker of het betalen van materialen, werd er enthousiast gereageerd. Prompt belden diezelfde week nog drie andere inwoners met een zelfde soort idee naar de gemeente. En daar ging de gemeente ook in mee en werd er geld vrijgemaakt voor de actie.

Dat loopt inmiddels aardig in de papieren, want er zijn al duizend aanmeldingen om een kastje te bouwen, volgens wijkmakelaar Helma Smolders. "Buurten en straten kunnen zich tot het einde van de maand aanmelden. Wij betalen de materialen van vijf euro per kast." Inwoners krijgen geen kant-en-klaar bouwpakket, maar kunnen met het geld het materiaal zelf kopen.

Joey (29) werkt al twee jaar voor de zorgboerderij en vindt zijn nieuwe taak als schilder erg leuk.

Nestkastjes ophangen

Het doel is om alle kastjes voor het eind van het jaar op te hangen. "In deze tijd gaan de vogeltjes alvast verkennen waar ze straks gaan nestelen. Hoe eerder de kastjes er hangen, hoe sneller ze hier zullen neerstrijken."

Dat wordt nog even aanpoten voor de medewerkers van zorgboerderij Molenhoek. Daar worden namelijk vijftig van de in totaal duizend kastjes gemaakt. En dat doen de jongeren met veel plezier, beaamt begeleider Jochem Tissen. "Dit zijn mooie klussen voor ze en het gaat als een speer. Echt iedereen is geholpen met het initiatief."