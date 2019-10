Zwemvereniging alweer zonder zwembad: 'Om moedeloos van te worden'

De leden van zwem- en waterpolovereniging De Krabben in Bergen op Zoom worden er moedeloos van. Ze zitten nu bijna twee weken zonder zwembad. Na de heropening van De Schelp werd het bad op 12 oktober al weer gesloten vanwege een technische storing. “We zouden graag willen weten waar we aan toe zijn”, zegt voorzitter Ferry van Vegchelen.

De zwemvereniging was juist weer opgekrabbeld na bijna anderhalf jaar te hebben stilgelegen. De ellende begon in maart vorig jaar toen het zwembad dicht moest voor een grondige renovatie. De waterpoloërs en zwemmers moesten uitwijken naar omliggende zwembaden. Er was dan ook grote opluchting toen in september De Schelp weer openging.

Lucht- en waterkwaliteit

Na anderhalve maand kampt het zwembad met problemen bij de chloortoevoeging aan het water. De gemeente laat weten dat ‘er hard gewerkt wordt aan een oplossing’. Volgens een woordvoerder gaat het om een ‘complex probleem’ waarbij de lucht- en waterkwaliteit op elkaar moeten worden afgestemd. Wanneer het zwembad weer open gaat, is nog niet duidelijk.

“Vooral deze onzekerheid zorgt weer voor frustratie en onrust in de club. We hebben al zo lang moeten wachten en we willen niet opnieuw afglijden”, aldus Ferry. Tijdens de vorige sluiting verloor de club tientallen leden. Vooral de wedstrijdzwemmers zochten hun heil bij andere verenigingen.

Wedstrijden

De waterpoloteams spelen komend weekend hun wedstrijden in Hoogerheide. De trainingen voor de andere leden kunnen niet doorgaan. “Het is lastig om hiervoor zwembaden in de regio te vinden. De meeste mensen willen ’s avonds zwemmen tussen zes en tien. Vroeger of later is voor ons ook geen optie”, legt de voorzitter uit.

Dinsdagavond houdt de zwemclub ‘crisisberaad’ over de ontstane situatie. Door de recente sluiting heeft de club nog geen nieuw ledenverlies geleden. Ferry: “We hopen dus maar dat dit niet te lang gaat duren, maar er valt dus nu nog niks over te zeggen.”