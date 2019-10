Bezorger tekende zelf voor ontvangst van pakketje, maar Mattie heeft het nooit gezien

Mattie benaderde Omroep Brabant nadat hij het verhaal las over pakketbezorgers die onfatsoenlijk omgaan met bezorgingen. En hij was zeker niet de enige die contact zocht met onze redactie. Via Facebook en per mail stroomden honderden reacties binnen, vooral over bezorgers van PostNL, DHL en DPD.

'Bezorger tekende zelf voor ontvangst'

Het verhaal van Mattie is opmerkelijk. Hij was niet thuis toen hij op 19 maart van dit jaar wel bericht kreeg dat een pakketje was bezorgd. “Het pakketje, met een schaal ter waarde van 55,14 euro, was door de bezorger bij de voordeur neergezet. Ik was niet thuis, dus de bezorger tekende zelf voor ontvangst.”

De pakketbezorger tekende zelf voor ontvangst. (Beeld: Mattie de Kok)

Maar Mattie heeft het pakketje nooit gezien, vertelt hij. Bij de voordeur was niks te vinden. “Toen ik DPD belde met de vraag waar het pakketje was, kreeg ik warrige antwoorden. Het pakketje zou bij iemand in de buurt zijn afgegeven. Maar dit bleek niet te kloppen. En ik zou toestemming hebben gegeven om het pakketje bij de voordeur te laten zetten. Maar dit heb ik nooit gedaan.”

Niet serieus genomen

In de daarop volgende maanden werd Mattie van het kastje naar de muur gestuurd. DPD verwees naar de afzender van het pakketje en vice versa. “Daar werd ik zo chagrijnig van. Het heeft uiteindelijk acht maanden geduurd voordat ik het geld terugkreeg. Niet van DPD, maar van de afzender."

Mattie had DPD meerdere keren telefonisch aan de lijn en per mail diende hij een klacht in. “Daar heb ik nooit iets op gehoord. Ik voel me totaal niet serieus genomen.”

DPD betreurt dat Mattie teleurgesteld is in de pakketdienst. "We zullen zijn feedback evalueren om onze dienstverlening in de toekomst verder te verbeteren", belooft een woordvoerder. "Klachten over een niet bezorgd pakket komen gelukkig zeer weinig voor. Dit neemt niet weg dat wij eventuele klachten en claims altijd serieus nemen. Mocht er onverhoopt toch iets misgaan met een pakket, dan nemen wij direct contact op met de verzender van het pakket."

Ook DHL in de fout

In het geval van Mattie was DPD de boosdoener. Maar het gaat ook fout bij DHL, blijkt uit de talloze reacties die bij Omroep Brabant binnen kwamen. Zo werd bij Veerle een pakketje achtergelaten bij de voordeur terwijl het regende, schrijft ze als reactie onder onze Facebookpost.

“Een pakketje onbeheerd achterlaten in de buitenlucht of in de kliko is natuurlijk uit den boze”, zegt een woordvoerder van DHL in een reactie. “Iedere fout is er een te veel. Waar veel mensen werken, worden fouten gemaakt. Maar diezelfde mensen zijn ook steeds in de weer om daarvan te leren.”

Volgens de zegsman worden bezorgers die niet volgens de afspraak bezorgen daarom altijd hierop aangesproken. PostNL gaf een soortgelijke reactie vorige week al.