Gezinsuitbreiding voor Johan Vlemmix: hond Biggy krijgt vijf puppy's

Moeder Biggy is een kruising tussen een dwergkeesje en een Chihuahua. De puppy's kwamen ter wereld via een keizersnede in Dierenkliniek Lieshout. Voor Johan is het de eerste keer dat hij jonge hondjes in huis heeft. "Ongelooflijk, moeder Biggy was na twee uur na de keizersnee alweer op de been. Ik weet niet waar die hondjes gezeten hebben, maar het werden er uiteindelijk vijf."

Wat Vlemmix gaat doen met de vijf puppy's weet hij nog niet: "Zes honden is wel een beetje veel. Ik hoef er geen geld voor, het belangrijkste is een goede plek."

Duitse vader

De puppy's hebben een Duitse vader, een Pomeriaan, ook een kleine hond, maar dan met lang haar. De vijf puppy's waren niet bepaald gepland: "Een paar maanden geleden liep in met Biggy in Harlingen. Ze ging spelen met een hondje van een Duitse familie en ze vonden mekaar meteen leuk. Maar op een gegeven zaten ze natuurlijk op elkaar. En nu 65 dagen later heb ik vijf puppy's", glundert Vlemmix.

Johan Vlemmix in de dierenkliniek in Lieshout.