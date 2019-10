BREDA -

NAC heeft sinds kort een nieuwe voorzitter, Edwin van Baal uit Zundert. In het dagelijks leven is hij directeur van Slokker Bouwgroep. Van Baal gaat de komende tijd eveneens nieuwe Raad van Commissarissen van de Bredase voetbalclub leiden. De 45-jarige Van Baal wil dat op zijn eigen manier doen: 'Opportunistisch op het veld, realistisch in beleid'. Elf vragen aan de nieuwe voorzitter.