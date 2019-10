Storing met bellen via Ziggo, onder meer gemeenten waren onbereikbaar

Er waren woensdagochtend problemen met bellen via Ziggo. Verschillende gemeenten lieten via Twitter weten dat ze slecht of niet bereikbaar waren. Dat gold bijvoorbeeld voor Oisterwijk, Boxmeer, Goirle, Someren en Loon op Zand.

Een woordvoerder van Ziggo kon woensdagochtend rond tien uur niet vertellen wat er aan de hand was. De gemeente Loon op Zand liet om kwart over tien weten dat de telefoonstoring was opgelost. Andere gemeenten volgden iets later met die mededeling.

De storing lijkt dus opgelost.

Op de website Allestoringen.nl was woensdagochtend te zien dat er in heel Nederland sprake was van een storing bij Ziggo.