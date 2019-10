Nieky Holzken klaar voor nieuw gevecht om de wereldtitel: 'Ik ben fit, gemotiveerd en hongerig'

Want de vorige kans wist Holzken juist niet te grijpen. De Helmonder verloor toen van Regian Eersel, maar dat had ook anders kunnen lopen. Holzken gaf Eersel een knietje op zijn lever. Die deed daarna alsof ‘The Natural’ hem in z’n edelen delen had geraakt.

“Het is geen schande dat ik niet heb gewonnen de vorige keer, want we hebben er samen een mooi gevecht van gemaakt en uiteindelijk maakt iedereen wel eens een fout en dus ook de scheidsrechter”, zegt Holzken nu.

Bekijk hieronder de video met Nieky Holzken over zijn rematch met Regian Eersel en lees verder.

Holzken is naar eigen zeggen ontzettend gedreven om zijn revanche te pakken op Eersel. “Ik heb vier weken langer voorbereiding gehad dan de vorige keer voor dezelfde tegenstander. Ik ben fit, gemotiveerd en hongerig. Ik zeg niet dat hij geen kans maakt, maar ik erop gebrand om de wereldtitel direct weer over te nemen."

Stoppen na wereldtitel?

Mocht Holzken dit keer wel als winnaar uit de strijd komen, dan zal de Helmonder voor de achtste keer in zijn loopbaan wereldkampioen worden en is hij voor het eerst wereldkampioen bij ONE Championship.

Is de cirkel dan rond voor Holzken? “Lijkt me ook wel lekker om te doen wat ik wil. Feesten, wat drinken. Maar voor nu kan ik me nog goed afsluiten voor die lusten. Ik heb ook na dit gevecht nog een contract voor drie partijen, dus dat dien ik sowieso uit."

Holzken vecht vrijdagmiddag rond vier uur Nederlandse tijd zijn wereldtitelgevecht met Regian Eersel.