Weduwnaar bezocht het graf van zijn vrouw niet meer nadat urn gestolen werd, blij met arrestatie

De nabestaanden van een van de overledenen van wie het graf vernield is en de urn uit de grond is gestolen, zijn erg opgelucht dat er een verdachte is aangehouden voor de grafschennis. “We zijn ontzettend blij, maar het is nog maar te hopen dat de as ook bij de juiste nabestaanden terugkomt.”

Een weduwnaar blijft op dit moment liever anoniem, omdat het nog niet zeker is dat hij de as van zijn vrouw terugkrijgt. Hij is sinds de vernieling van het graf en de diefstal van de urn, niet meer naar de begraafplaats geweest. Dat is simpelweg te pijnlijk.

Het graf werd eerder dit jaar opgebroken, de foto van zijn vrouw op het graf werd vernield en de urn is er volledig uitgehaald. “Pas als wij de as terug in ons bezit hebben, kunnen we afronden”, vertelt hij. Dat blijkt niet eenvoudig; bij de verdachte zijn wel asresten gevonden, maar geen urnen.

De recherche is dinsdagavond bij de nabestaanden aan de deur geweest om het nieuws te brengen. “Dat was echt prachtig. Ze hebben ons bezocht en niet het niet telefonisch verteld, dat vind ik echt heel netjes. Ik schrok eerst toen er recherche aan de deur stond, maar toen ze vertelden waarvoor ze kwamen, was dat heel emotioneel. Ik heb ook al contact gehad met een andere nabestaande, die sprong een gat in de lucht.”

Hij is ontzettend dankbaar voor het werk van de politie. “Het was zoeken naar een naald in een hooiberg en toch is het hen gelukt.”

Niet te bevatten

Wat de verdachte bezielde, snapt de weduwnaar absoluut niet. “Een jongeman van 22? Hoe bestaat het? Die moet toch niet goed bij zijn hoofd zijn of een trauma hebben of zo? Het is schennis van de zwaarste soort, het is geen vernieling meer. Het is niet te bevatten.”

Het is nu afwachten voor de nabestaanden wat de verdachte gaat verklaren. “Ik hoop dat hij bekent. En daarna is het hopen dat alle as bij de juiste nabestaanden terechtkomt.”