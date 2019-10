Wonen in een kantoor- of schoolgebouw: Brabant kreeg er 2000 ‘omgebouwde’ woningen bij

Eindhoven was ooit koploper op het gebied van ‘transformatiewoningen’. In 2016 kreeg de lichtstad er maar liefst achthonderd woningen bij door bestaande panden te verbouwen. Ter vergelijking: in Amsterdam waren dat er datzelfde jaar zeshonderd.

Ingehaald

In 2018 is Eindhoven geen koploper meer, want de stad is flink ingehaald door Amsterdam. Dat is vrij logisch: er zijn gewoonweg meer panden in de hoofdstad. Toch was Eindhoven nog steeds verantwoordelijk voor 32 procent van alle transformatiewoningen en kreeg de stad er op die manier 675 woningen bij. Tussen 2012 en 2018 kwamen er meer dan vierduizend ‘omgebouwde’ woningen bij in Eindhoven.

Breda

Opvallend is Breda, waar in 2016 nog 315 woningen zijn gebouwd in bestaande panden, maar in 2018 nog maar 75. Tilburg realiseerde meer transformatiewoningen dan ooit: 335 stuks.

Alleen in 2015 werden er in Brabant meer transformatiewoningen opgeleverd dan vorig jaar: 2430 stuks om precies te zijn. Het zijn vooral kleinere woningen, met een gebruiksoppervlak tot 50 vierkante meter. Bewoners van de gecreëerde woningen zijn doorgaans jong en alleenstaand.

Benieuwd hoeveel transformatiewoningen er in jouw gemeente bij kwamen? Bekijk dan het kaartje van LocalFocus hieronder.