Boxtel heeft al 75 jaar eigen krant: 'Dat zie je nergens'

Dat de Boxtelse lokale nieuwskrant anno 2019 nog bestaat, is eigenlijk een unicum in deze digitale tijd. "We zijn er trots op dat we nog bestaan. Het roept een nostalgisch gevoel op als ik al die oude kranten bekijk." Zo staat er een advertentie in van een kerstklok die te koop is voor 50 cent of activiteiten, zoals tijden van de kerkdiensten.

Er bestaat in Nederland geen stichting die zich op deze manier inzet voor een dorp en een onafhankelijke krant uitbrengt, weet Van der Zee. "Andere kranten zijn verdwenen of een advertentiekrant geworden." Kranten die wel zijn gebleven worden vooral uitgegeven op eilanden in gemeenschappen die vaak met het geloof samenhangen. "In Urk, Tholen en Texel bijvoorbeeld."

Hechte samenleving

Al vanaf de oprichting van Brabants Centrum is het doel om een levendig en betrokken dorp te creëren. Zorgen dat het een hechte samenleving is en blijft. Van der Zee benadrukt de onafhankelijke journalistiek als belangrijke pijler daarin. "Diegenen die de macht hebben, in de politiek of in het bedrijfsleven, moeten weten dat zij niet zomaar alles kunnen doen. Omdat ze gevolgd worden door journalisten die schrijven over wat zij doen."

Betalende leden

De bijna achtduizend leden die de stichting rijk is, krijgen elke donderdag een krant op de mat. Dat is zo'n 60 procent van alle huishoudens in Boxtel. "Maar het aantal lezers is nog 25 tot 30 procent groter. De waardering is dus hoog, maar als we het overeind willen houden, mag het steunen van de stichting beter."

Een belangrijk gegeven is dat eventuele winst deels als buffer wordt opgeslagen voor mindere tijden, en deels weer het dorp invloeit. Lokale activiteiten en evenementen worden gesponsord van dat geld.

Met de tijd mee gaan

Om te zorgen dat de stichting blijft voortbestaan moet er vernieuwd blijven worden. Bijvoorbeeld door de inzet van sociale media en het digitaal beschikbaar stellen van de krant. En er zit weer iets nieuws in de pijplijn: een nieuwsapp.

Volgens Kim Stipent, actief als vrijwillig bestuurslid, is het belangrijk dat mensen het nieuws op verschillende manieren tot zich kunnen nemen. "Juist om die betrokkenheid en levendige gemeenschap te realiseren moeten inwoners weten wat er hier speelt en gebeurt."

Redacteur Henk van Weert overlegt met collega's op de vloer.

Toekomst

Redacteur Henk van Weert hoopt dat de stichting over driekwart eeuw nog steeds van betekenis is en bestaat. Al meer dan twintig jaar werkt de Boxtelaar voor de krant. "Mijn netwerk is inmiddels ontzettend groot. Inwoners komen zelf naar me toe met nieuws."

Mensen van buiten Boxtel denken juist al gauw dat hij werkt voor een huis-aan-huis blaadje, bomvol met advertenties. "Aan ons dus om steeds weer te bewijzen dat we een echte nieuwskrant zijn."